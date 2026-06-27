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"Челси" отклонил предложение "Комо" о трансфере Чалобы

Мировой футбол
Новости
27 Июня 2026 23:50
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"Челси" отклонил предложение "Комо" о трансфере Чалобы

"Челси" ответил отказом на предложение "Комо" о покупке центрального защитника Трево Чалобы. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, лондонцы ответили итальянскому клубу, что € 25 млн — недостаточно весомое предложение за футболиста. "Синие" понимают, что на игрока претендуют многие команды, в числе таковых есть и миланский "Интер".

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Трево Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. На данный момент защитник находится в расположении сборной Англии, в составе которой принимает участие в чемпионате мира — 2026.

İdman.Biz
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