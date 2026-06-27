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Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 23:30
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Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Мартин Чаркеро на своей странице в социальной сети Х.

Каждому игроку придется вернуться с чемпионата мира из США коммерческим рейсом.

Сборная Уругвая набрала два очка после трех матчей и заняла третье место в группе Н. Победителем группы стала сборная Испании, заработавшая семь очков. Второе место заняла команда Кабо-Верде, набравшая три очка. Сборная Саудовской Аравии расположилась на четвертой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
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