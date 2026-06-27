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"Челси" согласовал контракт с Гранитом Джакой - СМИ

Мировой футбол
Новости
27 Июня 2026 22:20
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"Челси" согласовал контракт с Гранитом Джакой - СМИ

Лондонский "Челси" достиг устного соглашения с полузащитником Гранитом Джакой по условиям личного контракта. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

"Синие" уже вступили в переговоры с руководством "Сандерленда". При этом в трансфере швейцарского хавбека лично заинтересован главный тренер Хаби Алонсо, который активно настаивает на подписании игрока. Кроме того, в услугах швейцарца заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне-2025/2026 Гранит Джака провел 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив шесть результативных передач. Действующее соглашение Джаки с "Сандерлендом" рассчитано до лета 2028 года.

İdman.Biz
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