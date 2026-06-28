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"Манчестер Сити" заинтересовался 18-летним талантом "Лилля"

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 09:46
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"Манчестер Сити" заинтересовался 18-летним талантом "Лилля"

"Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Лилля" и сборной Марокко Айюба Буадди. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, "Лилль" предпочел бы продать спортивные права на 18-летнего игрока в английский клуб, а не во французский, если он покинет команду летом 2026 года. Сам футболист болеет за "ПСЖ" и посещал финал Лиги чемпионов 2025 года против "Интера". Впрочем, гарантий, что трансфер в "Сити" состоится именно сейчас, нет — возможно, клуб будет вести переговоры летом 2027 года.

Буадди играет за главную команду "Лилля" с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 42 матчах не отметился результативными действиями. На ЧМ-2026 он сыграл в двух матчах.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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