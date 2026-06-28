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"Челси" установил цену на Чалобу, за защитника борются два клуба Серии А

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 12:09
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"Челси" установил цену на Чалобу, за защитника борются два клуба Серии А

Защитник "Челси" Трево Чалоба может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia, главным претендентом на 26-летнего англичанина остается "Комо", однако первое предложение итальянского клуба было отклонено.

По информации источника, "Комо" предложил за воспитанника "Челси" 25 миллионов евро плюс еще два миллиона в виде бонусов. Лондонский клуб рассчитывает получить не менее 30 миллионов евро, а также еще пять миллионов в качестве бонусных выплат.

Сообщается, что переговоры между сторонами продолжаются, однако "синие" пока не намерены снижать свои финансовые требования.

Конкуренцию "Комо" в борьбе за футболиста составляет миланский "Интер", который также проявляет интерес к Чалобе.

В минувшем сезоне защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и помог "Челси" выиграть Лигу конференций.

İdman.Biz
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