Рашфорд отказался переходить в "Тоттенхэм"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд отказался от варианта с переходом в лондонский "Тоттенхэм".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, "шпоры" были готовы активировать опцию выкупа 28-летнего футболиста за 46,4 миллиона евро, а также выполнить его требования по заработной плате.

Однако сам Рашфорд не намерен продолжать карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. По информации источника, приоритетом для игрока остается переход в "Барселону", которая может вернуться к вопросу его подписания позднее.

Сообщается, что руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает искать новый клуб для своего футболиста.

В минувшем сезоне Рашфорд выступал на правах аренды за "Барселону". В составе каталонского клуба он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач.