"Лацио" заинтересовался защитником "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, 23-летний футболист вошел в шорт-лист римского "Лацио".

По информации источника, итальянский клуб видит в Асенсио замену Алессио Романьоли, который перешел в катарский "Аль-Садд". Руководство "Лацио" уже провело предварительные переговоры по возможному трансферу защитника.

Ожидается, что сумма сделки может составить около 20 миллионов евро. Однако сам Асенсио на данном этапе предпочитает остаться в составе "Реала".

В минувшем сезоне центральный защитник провел 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость также оценивается в 20 миллионов евро.