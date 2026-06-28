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Воспитанник "Барселоны" намерен сменить клуб

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 16:15
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Воспитанник "Барселоны" намерен сменить клуб

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо планирует покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, 22-летний воспитанник "сине-гранатовых" недоволен количеством игрового времени и намерен продолжить карьеру в другой команде.

По информации источника, руководство "Барселоны" предпочитает продать футболиста, а не отдавать его в аренду. Такой вариант позволит клубу улучшить ситуацию с зарплатным фондом.

Сам Касадо рассчитывает перейти в один из европейских клубов, где сможет регулярно выходить на поле.

В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.

İdman.Biz
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