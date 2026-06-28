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"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" нацелились на Винисиуса

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 17:16
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"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" нацелились на Винисиуса

Будущее нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора вновь оказалось в центре внимания на трансферном рынке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ElNacional.cat, интерес к бразильскому форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

По информации источника, английский клуб готов предложить за Винисиуса около 120 миллионов евро. В свою очередь парижане рассчитывают дождаться окончания контракта игрока с "Реалом" и подписать его летом 2027 года в качестве свободного агента.

Сообщается, что в мадридском клубе обеспокоены растущим интересом к одному из своих лидеров. Несмотря на то что стороны близки к подписанию нового соглашения, контракт с футболистом до сих пор не продлен.

Отмечается, что интерес со стороны европейских грандов усилился после яркой игры Винисиуса на чемпионате мира-2026.

İdman.Biz
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