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Экологи раскритиковали Инфантино за 27 перелетов на частном самолете во время ЧМ

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 18:29
28
Экологи раскритиковали Инфантино за 27 перелетов на частном самолете во время ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино за первые 17 дней чемпионата мира-2026 посетил 24 матча, совершив при этом 27 перелетов на частном самолете.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, за это время самолет, связанный с ФИФА, преодолел более 50 тысяч километров и провел в воздухе свыше 66 часов.

По оценкам экспертов, такие перелеты привели к выбросу около 516 тонн парниковых газов. Это сопоставимо с годовым объемом выбросов примерно 78 среднестатистических жителей планеты.

Самый продолжительный перелет Инфантино составил 4507 километров. В ФИФА заявили, что президент организации иногда пользуется и регулярными коммерческими рейсами, когда это более удобно. Однако на запросы о подробностях перелетов и мерах по компенсации экологического ущерба организация не ответила.

Отмечается, что использование частной авиации вызвало критику со стороны экологов, которые считают подобные действия несовместимыми с ранее заявленными обязательствами ФИФА по проведению более экологичного чемпионата мира. Ранее организация объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов на 50 процентов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2040 году.

İdman.Biz
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