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"Ливерпуль" готов расстаться с Кьезой

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 18:10
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"Ливерпуль" готов расстаться с Кьезой

Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, руководство английского клуба разрешило 28-летнему итальянцу заняться поисками новой команды.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Кьезы является возвращение в чемпионат Италии. До переезда в Англию он выступал за "Фиорентину" и "Ювентус".

Контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кьеза провел 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

İdman.Biz
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