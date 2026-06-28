"Ливерпуль" готов расстаться с Кьезой

Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, руководство английского клуба разрешило 28-летнему итальянцу заняться поисками новой команды.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Кьезы является возвращение в чемпионат Италии. До переезда в Англию он выступал за "Фиорентину" и "Ювентус".

Контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кьеза провел 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.