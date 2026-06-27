Гонсалу Рамуш станет рекордным трансфером "Милана"

Нападающий сборной Португалии по футболу Гонсалу Рамуш близок к переходу из "ПСЖ" в "Милан".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали условия трансфера футболиста.

Сам Рамуш также уточнил с "россонери" все детали личного контракта. По данным СМИ, трансфер Гонсалу Рамуша из "ПСЖ" обойдется "Милану" примерно в 75 млн евро (150 млн манатов), что сделает сделку рекордной в истории клуба.

В прошлом сезоне Рамуш провел 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего форварда составляет 30 млн евро.

В сезоне-2025/2026 "Милан" занял пятое место в Серии А.