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Чемпион мира заявил о пропаже всех своих футбольных наград

Мировой футбол
Новости
27 Июня 2026 05:19
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Чемпион мира заявил о пропаже всех своих футбольных наград

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, что лишился всех наград, завоеванных за игровую карьеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TalkSport, чемпион мира 1998 года долгое время не мог найти медали, которые собирался хранить в сейфе вместе с копией Кубка мира.

"Я взял копию Кубка мира и положил ее в сейф. Хотел сделать то же самое с медалями. Я искал их часами. Сходил с ума. Медали чемпионатов Англии, Франции, кубков, чемпионатов мира и Европы. Все пропало", - рассказал Пети.

55-летний француз завершил карьеру в 2004 году. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 1998 года и Европы 2000 года, а на клубном уровне выигрывал чемпионаты Англии и Франции, а также национальные кубки.

İdman.Biz
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