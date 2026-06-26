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"Реал" объявил об уходе полузащитника

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 22:42
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"Реал" объявил об уходе полузащитника

Полузащитник Дани Себальос покинул мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, стороны приняли решение о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Себальос выступал за "Реал" с 2017 года. За семь сезонов в составе первой команды он провел 215 матчей и завоевал 16 трофеев.

В их числе три победы в Лиге чемпионов, четыре титула клубного чемпионата мира, три Суперкубка UEFA, два чемпионства Испании, Кубок Испании и три Суперкубка страны.

В мадридском клубе поблагодарили футболиста за преданность и работу, пожелав ему и его семье успехов на новом этапе.

İdman.Biz
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