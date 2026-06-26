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Отец Рафиньи присваивал большую часть доходов футболиста

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 18:16
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Отец Рафиньи присваивал большую часть доходов футболиста

Вингер сборной Бразилии по футболу и испанской "Барселоны" Рафинья оказался в центре семейного финансового скандала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Portal LeoDias, отец футболиста на протяжении долгого времени присваивал большую часть его доходов.

Речь идет о 80 процентах заработка игрока. Скандал вскрылся после того, как Рафинья решил приобрести особняк стоимостью 10 миллионов евро. В этот момент 29-летний футболист обнаружил, что на его счетах нет ожидаемой суммы.

После этого Рафинья прекратил все деловые отношения с отцом.

Ситуация привела к серьезному напряжению внутри семьи. Действия отца поставили футболиста в сложное финансовое положение и довели его до риска банкротства.

Ранее Рафинья оказался в центре внимания из-за другой семейной темы. Его супруга Наталия Беллоли эмоционально поддержала игрока после травмы, полученной в матче ЧМ-2026 против Гаити.

Беллоли отметила не только футбольные качества мужа, но и его характер, а также выразила уверенность, что Рафинья сможет вернуться сильнее.

Таким образом, бразильский футболист переживает сложный период на фоне травмы и финансового скандала в семье.

İdman.Biz
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