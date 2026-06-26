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"Арсенал" и "МЮ" нацелились на полузащитника "Борнмута"

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 09:33
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"Арсенал" и "МЮ" нацелились на полузащитника "Борнмута"

Футбольные клубы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Борнмута" Алексом Скоттом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, "вишни" могут продать 22-летнего футболиста за 60 млн фунтов стерлинга (140 млн манатов). При этом "Борнмут" стремится продлить контракт со Скоттом. Однако это может быть проблематичным ввиду повышенного интереса к английскому игроку.

В минувшем сезоне Скотт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн евро (100 млн манатов).

İdman.Biz
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