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Мяч, которым Диего Марадона забил гол рукой на ЧМ‑1986, выставлен на аукцион

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 09:14
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Мяч, которым Диего Марадона забил гол рукой на ЧМ‑1986, выставлен на аукцион

Мяч, которым бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил гол на чемпионате мира 1986 года, будет выставлен на аукцион, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Heritage Auctions.

Марадона забил гол на 51‑й минуте матча между Аргентиной и Англией в рамках четвертьфинала ЧМ‑1986. Аргентинский футболист перенаправил мяч в ворота соперника своим левым кулаком.

Несмотря на то что гол был забит рукой, он был засчитан. Аргентина победила в матче со счетом 2:1, а на пресс‑конференции после игры футболист заявил, что мяч был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога".

Теперь мяч будет выставлен на аукцион с начальной ставкой в ​​2,5 миллиона долларов.

По данным аукционного дома, этот предмет, который организаторы аукциона называют "святым Граалем" для коллекционеров, может быть продан за сумму, сопоставимую с 9,2 миллиона долларов, заплаченными в 2022 году за футболку Марадоны, в которой он играл в том же матче.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

İdman.Biz
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