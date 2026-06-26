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Моуринью высказался о возможной распродаже "проблемных" игроков "Реала"

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 06:20
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Моуринью высказался о возможной распродаже "проблемных" игроков "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал информацию, что после его назначения "сливочные" продадут игроков, у которых были проблемы в минувшем сезоне, сообщает İdman.Biz.

"Я читал, что люди говорили, будто Жозе Моуринью придет в "Реал" и избавится от всех футболистов, у которых якобы были проблемы в минувшем сезоне.

Нет! Мне нужны эти футболисты. Мне нужны лучшие игроки. Теперь мне нужно найти способ создать из них команду", — сказал Моуринью в видео на YouTube-канале Beast Mode On.

Ранее СМИ сообщали, что "Реал" при Моуринью может продать полузащитников Орельена Тчуамени и Эдуарду Камавинга, а также защитника Рауля Асенсио.

İdman.Biz
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