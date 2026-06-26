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Футболист пропал без вести после разрушительного землетрясения в Венесуэле

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 01:20
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Футболист пропал без вести после разрушительного землетрясения в Венесуэле

Футболист молодежной сборной Венесуэлы и клуба "Универсидад Сентраль" из Каракаса Йимверт Берротеран пропал без вести после землетрясения в южноамериканской стране. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист Элиас Лопес в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, 18-летний игрок исчез в районе поселка Лос-Коралес.

В ночь с 24 на 25 июня на севере Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате этого происшествия. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в штатах Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда и Трухильо, а также в столичном округе Каракас и городе Ла-Гуайра.

İdman.Biz
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