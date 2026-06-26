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"Манчестер Сити" согласовал трансфер Эллиота Андерсона за €150 млн - Романо

Мировой футбол
Новости
26 Июня 2026 01:40
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"Манчестер Сити" согласовал трансфер Эллиота Андерсона за €150 млн - Романо

"Манчестер Сити" согласовал с "Ноттингем Форест" трансфер полузащитника Эллиота Андерсона. Сумма сделки с учетом бонусов составит до € 150 млн, сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находились на финальной стадии с прошлой недели, а 25 июня Андерсон попросил клуб отпустить его. Медицинское обследование 23‑летний англичанин пройдет в США, где находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

Андерсон — воспитанник "Ньюкасла", в "Ноттингем Форест" перешел в 2024 году за £ 15 млн. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

İdman.Biz
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