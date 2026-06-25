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Фернандеш сообщил команде о решении остаться в "МЮ" - СМИ

Мировой футбол
Новости
25 Июня 2026 22:56
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Фернандеш сообщил команде о решении остаться в "МЮ" - СМИ

Полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш принял решение остаться в команде, несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT.

По информации источника, 31-летний футболист не проводил официальные переговоры с руководством манкунианцев до чемпионата мира, однако он уже сообщил товарищам по команде и окружению о намерении остаться. Подчеркивается, что португалец хочет отыграть в "Манчестер Юнайтед" еще минимум год.

Фернандеш играет за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

İdman.Biz
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