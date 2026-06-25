59-летний Кадзуеси Миура перешел в "Фукусима Юнайтед" на правах аренды

59-летний японский нападающий Кадзуеси Миура продолжит карьеру профессионального футболиста в следующем сезоне.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на sport24.ru, он продлил контракт с японской "Йокогамой" и перешел в "Фукусима Юнайтед" из третьего дивизиона Японии на правах аренды.

Кадзуеси Миура официально является самым возрастным профессиональным футболистом планеты. Он начал карьеру в 1982 году и выступал за бразильский "Сантос", хорватское "Динамо Загреб", итальянский "Дженоа" и ряд других клубов.

На счету Миуры 89 матчей и 55 голов за сборную Японии (последний - в 2000 году).