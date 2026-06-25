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ФИФА рассматривает увеличение числа участников клубного ЧМ - СМИ

Мировой футбол
Новости
25 Июня 2026 20:48
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ФИФА рассматривает увеличение числа участников клубного ЧМ - СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) работает с Ассоциацией европейских клубов (EFC) над расширением клубного чемпионата мира 2029 года с 32 до 48 команд. Подобная мера может привести к участию в турнире большего количества клубов из чемпионата Англии. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, после того, как "Челси" заработал около £ 84 млн за победу на клубном ЧМ в минувшем году, крупные европейские команды попросили ФИФА расширить соревнование, чтобы увеличить шансы на квалификацию.

"Ливерпуль", "Барселона" и "Наполи" — на тот момент чемпионы Англии, Испании и Италии — не принимали участия, поскольку квалификация была ограничена четырьмя предыдущими победителями Лиги чемпионов и восемью клубами с наивысшим коэффициентом УЕФА. ФИФА также ограничила количество участников двумя от каждой страны. Теперь рассматривается вариант с отменой этого ограничения, что может благоприятно отразиться на клубах АПЛ, в частности, на "Арсенале", "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", так как они входят в топ-8 команд по коэффициенту УЕФА.

İdman.Biz
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