"Аякс" хочет арендовать тер Штегена у "Барселоны"

"Аякс" рассматривает возможность аренды вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. 34‑летний немец открыт к переходу в амстердамский клуб, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По данным источника, "Аякс" нацелен на годичную аренду. Технический директор клуба Йорди Круифф провел предварительные консультации с "Барселоной" и достиг принципиальной договоренности. Отмечается, что важным фактором может стать фигура главного тренера "Аякса" Мичела, с которым тер Штеген работал в "Жироне" во второй половине сезона‑2025/2026. За жиронский клуб голкипер провел два матча, после чего получил травму задней поверхности бедра, выбыл на несколько месяцев и пропустил чемпионат мира 2026 года.

В "Барселоне" тер Штеген потерял место в составе после прихода Ханси Флика. Основным вратарем стал Жоан Гарсия, вторым — Войцех Щенсны. Контракт тер Штегена с каталонцами рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне он провел три встречи во всех турнирах, пропустил два мяча и один раз оставил ворота "сухими".

"Аякс" выступит в Лиге конференций, что ограничивает финансовые возможности клуба. Амстердамцы рассчитывают на аренду с разделением зарплаты вратаря.