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Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии

Мировой футбол
Новости
25 Июня 2026 23:50
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Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии

Нападающий Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии. Ранее европейская команда не смогла выйти из группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня завершается моя глава в национальной команде. Это решение не было импульсивным и не пришло ко мне внезапно. Это идея, которую я вынашивал долгое время и над которой долго размышлял. Это был путь, полный эмоций, радости, разочарований, побед и трудных моментов. Я всегда старался отдавать все силы национальной команде и представлять нашу страну как можно лучше. Ухожу с гордостью за то, чего добился в футболке сборной. Но в то же время — с чувством, что чешский футбол гораздо, гораздо больше, чем он показывал в последние годы.

Нам нужно взглянуть правде в глаза и изменить ряд вещей, которые не работали в долгосрочной перспективе. Говорю это не из-за гнева или разочарования. Говорю это, потому что мне небезразличен чешский футбол. Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде и людям, которые поддерживали меня все это время. Для меня было честью носить чешскую футболку", — написал Шик в своем аккаунте в социальных сетях.

Форвард провел 56 матчей за сборную Чехии, в которых забил 26 голов.

İdman.Biz
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