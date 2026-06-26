Экс-судью Ла Лиги задержали по подозрению в нападении на бывшую девушку

Полиция Испании задержала бывшего футбольного арбитра Хосе Гонсалеса Диаса. Он подозревается в нападении на бывшую девушку, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Archivo VAR.

По данным источника, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, после чего экс-судья был объявлен в розыск. На момент инцидента Гонсалес Диас уже находился под следствием по делу о предполагаемом сексуализированном насилии в отношении женщины, занимающейся проституцией. После получения новой жалобы полиция установила его местонахождение и произвела задержание.

Гонсалес Диас завершил судейскую карьеру несколько лет назад. В прошлом он обслуживал матчи испанской Примеры.