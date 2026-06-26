Натаниэль Браун переходит в "Баварию" из "Айнтрахта"

Защитник "Айнтрахта" Натаниэль Браун переходит в "Баварию", сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

22-летний немец подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

Браун перешел в "Айнтрахт" в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Браун вошел в состав сборной Германии на ЧМ-2026.