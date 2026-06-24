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Бразилия, Мексика и Канада откроют третий тур ЧМ-2026 - ФУТБОЛЬНАЯ АФИША

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 09:29
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Бразилия, Мексика и Канада откроют третий тур ЧМ-2026 - ФУТБОЛЬНАЯ АФИША

На чемпионате мира-2026 по футболу вечером 24 июня, ночью и утром 25 июня по бакинскому времени состоятся шесть матчей группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, в ближайшем игровом отрезке пройдут встречи в группах A, B и C.

В группе B Швейцария сыграет с Канадой, а Босния и Герцеговина встретится с Катаром. Оба матча начнутся 24 июня в 23:00 по бакинскому времени.

В группе C Бразилия встретится с Шотландией, а Марокко сыграет с Гаити. Эти игры стартуют 25 июня в 02:00.

Еще два матча пройдут в группе A. Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР встретится с Южной Кореей. Обе встречи начнутся 25 июня в 05:00.

ЧМ-2026, групповой этап

24 июня

Группа B

23:00. Швейцария - Канада
23:00. Босния и Герцеговина - Катар

25 июня

Группа C

02:00. Шотландия - Бразилия
02:00. Марокко - Гаити

Группа A

05:00. Чехия - Мексика
05:00. ЮАР - Южная Корея

İdman.Biz
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