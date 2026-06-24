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Аарон Рэмси стал главным тренером "Оксфорд Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 06:20
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Аарон Рэмси стал главным тренером "Оксфорд Юнайтед"

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмси назначен на пост главного тренера "Оксфорд Юнайтед". Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Оксфорд Юнайтед". В ходе переговоров с представителями клуба я почувствовал их амбиции и стремление к успеху, что вызывает у меня огромный энтузиазм.

К этому моменту я готовился много лет. Я играл под руководством лучших тренеров и на протяжении всей своей карьеры сталкивался с высоким уровнем давления. Хочу использовать свой опыт, чтобы привнести в эту талантливую команду культуру профессионализма и трудовой этики.

Я понимаю ответственность, которая сопутствует этой должности, и с нетерпением жду начала работы, встречи с игроками и общения с нашими болельщиками, чтобы вместе стремиться к успеху", — приводит слова Рэмси пресс-служба клуба.

По итогам прошлого сезона "Оксфорд Юнайтед" вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.

İdman.Biz
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