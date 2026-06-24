"Ипсвич" объявил о назначении Гари О’Нила на пост главного тренера

Гари О’Нил назначен главным тренером "Ипсвич Таун". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Соглашение с 43‑летним специалистом рассчитано на три года. Англичанин сменил в должности Кирана Маккенну.

"Для меня большая честь стать главным тренером этого великого клуба. Я внимательно следил за прогрессом, которого команда добилась за последние несколько лет. В этом клубе есть четкая концепция и амбиции, и я в полной мере осознаю ответственность, которая с этим связана, учитывая, как много он значит для болельщиков", — сказал О’Нил.

О’Нил ранее возглавлял английские "Вулверхэмптон" и "Борнмут", в январе стал главным тренером французского "Страсбура".

"Ипсвич" в сезоне‑2025/26 занял второе место во втором по силе дивизионе чемпионата Англии и завоевал место в премьер‑лиге.