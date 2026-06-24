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Роналдиньо в 46 лет подписал контракт с клубом итальянской Серии С

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2026 08:15
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Роналдиньо в 46 лет подписал контракт с клубом итальянской Серии С

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо возобновил карьеру и подписал контракт с "Равенной" из итальянской Серии С, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу клуба.

Срок соглашения с 46‑летним игроком не называется.

"Роналдиньо присоединяется к "Равенне" в качестве игрока. Это одно из самых значимых приобретений в истории клуба и событие, которое несомненно поставит "Равенну" в центр внимания мирового футбола.

Это не просто символический шаг: Роналдиньо поставил перед собой конкретную цель — забить свой последний гол в профессиональной карьере в футболке "Равенны", добавив еще одну главу в одну из самых прославленных карьер в истории футбола.

Его приход несет в себе четкий посыл: "Равенна" реализует серьезный проект, а итальянская футбольная культура обрела новый ориентир. Так открывается самая увлекательная глава в истории этого клуба, которая только начинается", — говорится в заявлении "Равенны".

Роналдиньо не выступал с 2015 года, официально о завершении его карьеры было объявлено в 2018‑м. На протяжении карьеры он играл за "Гремио", "Фламенго", "ПСЖ", "Барселону", "Милан" и "Флуминенсе". Роналдиньо является чемпионом мира, победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча".

İdman.Biz
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