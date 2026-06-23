Майкла Олисе заподозрили в употреблении снюса

Футболист сборной Франции Майкл Олисе оказался в центре обсуждения после появления фотографий из самолета национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz, в соцсетях и СМИ распространились снимки, на основании которых появилось предположение, что нападающий употреблял снюс во время перелета сборной Франции.

По информации источников, Олисе и раньше пользовался этим шведским бездымным табачным продуктом с никотином - еще в период выступлений за "Кристал Пэлас".

Фотография, вызвавшая обсуждение, была сделана в США. В этой стране использование снюса разрешено законом. Ни сам футболист, ни Федерация футбола Франции пока официально ситуацию не комментировали.

Отметим, что в последние годы употребление снюса стало предметом серьезных дискуссий в футбольной среде. Хотя этот продукт не создает дыма, как сигареты, он содержит высокий уровень никотина и способен вызывать зависимость.

Ранее в интервью İdman.Biz врач и физиотерапевт с более чем 30-летним опытом в азербайджанском футболе Рахим Магеррамов также обращал внимание на эту проблему. По его словам, одной из самых серьезных угроз в азербайджанском футболе сегодня является именно снюс.