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Кун Агуэро публично поддержал переход Альвареса в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 14:52
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Кун Агуэро публично поддержал переход Альвареса в "Барселону"

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро высказался о возможном переходе Хулиана Альвареса в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz, экс-нападающий "Барселоны" и "Атлетико" в эфире канала Jijantes заявил, что его соотечественник идеально подошел бы каталонскому клубу.

По словам Агуэро, главным преимуществом Альвареса является его универсальность в атаке.

"Хулиан подошел бы многим клубам. Но в "Барселоне" он адаптировался бы великолепно. Это большой футболист, он может играть везде и является полностью укомплектованным игроком в атаке. Иметь такого футболиста - это очень хорошо. Его можно использовать как нападающего, вингера, форварда или атакующего полузащитника. Это настоящий джокер в атаке", - заявил Агуэро.

Бывший форвард также прокомментировал ситуацию вокруг возможного желания Альвареса покинуть "Атлетико". По его мнению, в том, чтобы игрок открыто обсудил свое положение с клубом, нет ничего неправильного.

"Если футболист недоволен, нельзя держать его весь год в плохом настроении. Если ему некомфортно, клуб должен помочь найти решение. Думаю, все должно работать именно так", - отметил Агуэро.

Он также высказался о финансовой стороне возможного трансфера. По словам экс-футболиста, даже если "Барселона" не сможет сразу выплатить большую сумму, подобные сделки могут быть оформлены поэтапными платежами.

İdman.Biz
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