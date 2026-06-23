Видади Рзаев: "Не вижу Бразилию в числе фаворитов ЧМ-2026" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"В основном смотрю обзоры матчей, потому что игры чаще приходятся на глубокую ночь и раннее утро, и смотреть их в прямом эфире немного тяжело. Но матчей, которые я посмотрел вживую, тоже не так мало".

Об этом в беседе с İdman.Biz, делясь впечатлениями о продолжающемся чемпионате мира-2026, заявил ветеран национальной сборной Азербайджана по футболу Видади Рзаев.

Специалист отметил, что игра сборной Японии на ЧМ-2026 приятно удивила его.

"Могу добавить в этот список и сборную Ирана. Несмотря на то, что у большинства игроков возраст уже немаленький, это команда, хорошо готовая физически и тактически. Хорошее впечатление на этом мундиале производит и сборная Норвегии, которая, как вы уже знаете, обеспечила себе путевку в следующий этап.

Но, согласно моему прогнозу, основная борьба, конечно, развернется между Аргентиной, Испанией, Францией, Германией и хозяевами турнира США. Бразилию в этом списке я не вижу. У Португалии шансы на чемпионство тоже очень низкие", - отметил ветеран азербайджанского футбола.

Добавим, что Видади Рзаев, долгое время выступавший за сборную Азербайджана и клуб "Нефтчи", в последний раз работал в клубе "Кяпаз" помощником главного тренера основной команды.