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Тренировку сборной Испании прервала сильная непогода - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 13:39
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Тренировку сборной Испании прервала сильная непогода - ВИДЕО

Сборная Испании столкнулась с проблемами во время подготовки к следующему матчу на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Луиса де ла Фуэнте вышла на тренировку в американской Чаттануге, однако не смогла завершить занятие на поле.

Примерно через 20 минут после начала тренировки футболисты были вынуждены покинуть поле из-за сильной бури и дождя. В связи с ухудшением погодных условий открытое занятие команды пришлось прервать.

По информации источника, позже испанские футболисты продолжили подготовку уже в тренажерном зале. Такое решение было принято из соображений безопасности.

Отметим, что следующий матч на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Испании проведет против Уругвая. Встреча состоится 27 июня и начнется в 04:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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