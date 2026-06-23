Сборная Норвегии устроила викинг-шоу после победы на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная Норвегии на чемпионате мира-2026 привлекла внимание не только результатом, но и необычным празднованием после матча.

Как сообщает İdman.Biz, во втором туре группы I норвежцы обыграли Сенегал со счетом 3:2. Благодаря этой победе европейская команда набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе путевку в 1/16 финала.

После финального свистка на стадионе развернулось яркое празднование. Футболисты сборной Норвегии вместе с тысячами болельщиков на трибунах исполнили ставший одним из символов команды "викингский гребной" ритуал. Игроки и фанаты в одном ритме изображали движения веслами, отмечая победу.

Отметим, что в заключительном туре Норвегия встретится с Францией. Обе команды набрали по шесть очков, и победитель этого матча станет лидером группы I.