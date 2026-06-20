"Лион" включился в борьбу за нападающего "Ювентуса" Опенда

Французский "Лион" хочет усилиться нападающим итальянского "Ювентуса" Луа Опенда. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По данным источника, на футболиста также претендуют франкфуртский "Айнтрахт", "Монако" и "Ноттингем Форест". На данный момент неизвестно, станет ли "Лион" делать конкретные шаги в направлении трансфера игрока.

В минувшем сезоне Луа Опенда принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Ранее бельгиец также выступал за "РБ Лейпциг", "Ланс", "Витесс" и "Брюгге".