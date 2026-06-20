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Каземиро достиг устного соглашения с "Интер Майами" - Романо

Мировой футбол
Новости
20 Июня 2026 19:06
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Каземиро достиг устного соглашения с "Интер Майами" - Романо

Бразильский полузащитник Каземиро и клуб МЛС "Интер Майами" достигли соглашения о подписании контракта.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Фабрицио Романо в своем аккаунте в социальной сети X.

Все стороны достигли устного соглашения и урегулировали все формальные шаги. В данный момент ожидаются подписание договора и объявление о переходе бразильца. Сам Каземиро хочет играть в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Ранее "Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе полузащитника из клуба. В сезоне-2025/2026 Каземиро сыграл в 34 матчах Английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

İdman.Biz
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