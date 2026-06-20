Фернандо Гаго был госпитализирован после матча "Универсидад де Чили"

Бывший футболист сборной Аргентины и главный тренер чилийского клуба "Универсидад де Чили" Фернандо Гаго был госпитализирован после матча своей команды.

Как сообщает İdman.Biz, после победы над "О’Хиггинс" аргентинский специалист почувствовал себя плохо и был доставлен в клинику. По данным чилийских СМИ, Гаго перенес срочную медицинскую процедуру из-за сердечно-сосудистой проблемы.

В клубе подтвердили, что тренер проходит кардиологические обследования и не сможет руководить ближайшей тренировкой. При этом в "Универсидад де Чили" отметили, что Гаго находится в хорошем состоянии и остается под наблюдением врачей.

Напомним, в бытность игроком Гаго становился серебряным призером чемпионата мира-2014 в составе сборной Аргентины. С марта 2026 года он возглавляет "Универсидад де Чили".