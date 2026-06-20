"Арсенал" получил отказ по трансферу 16-летнего таланта

Переход вингера "Лестера" Джереми Монги в "Арсенал" пока откладывается.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Arsenal Radar, руководство "Лестера" отклонило первое предложение лондонского клуба по 16-летнему футболисту.

Несмотря на это, "Арсенал" по-прежнему считается главным претендентом на подписание одного из самых перспективных молодых игроков Англии. По данным источника, "канониры" уже согласовали условия личного контракта с футболистом.

Отмечается, что между клубами соглашение пока не достигнуто, однако вероятность сделки остается высокой, поскольку сам Монга заинтересован в переходе в стан действующих чемпионов Англии.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость молодого вингера составляет 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Монга провел 27 матчей за "Лестер" в Чемпионшипе, забил один гол и сделал две результативные передачи. Однако его команда не смогла сохранить место во втором по силе дивизионе английского футбола и вылетела в Лигу 1.