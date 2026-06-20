"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью в атаке

"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нападающего для усиления линии атаки перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Caught Offside, главным кандидатом манкунианцев является форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен.

Руководство английского клуба рассчитывает подписать футболиста, который сможет составить серьезную конкуренцию Беньямину Шешко и при необходимости полноценно заменить его в составе.

В то же время в "Манчестер Юнайтед" понимают, что трансфер нигерийского нападающего будет непростым, прежде всего из-за его высокой стоимости.

В качестве альтернатив клуб рассматривает форварда "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета, нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича, игрока "Борнмута" Эли Крупи, а также Роберта Левандовского, который, по данным источника, покидает "Барселону".

Отмечается, что дальнейшая трансферная стратегия будет во многом зависеть от будущего Маркуса Рашфорда. Если английский форвард останется в команде, подписание еще одного дорогостоящего нападающего может оказаться затруднительным.

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 75 миллионов евро. В минувшем сезоне нигериец провел 33 матча, забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.