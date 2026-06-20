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Роналдиньо возвращается в футбол в 46 лет

Мировой футбол
Новости
20 Июня 2026 01:20
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Роналдиньо возвращается в футбол в 46 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо принял решение возобновить профессиональную карьеру.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, обладатель "Золотого мяча" 2005 года подпишет контракт с итальянской "Равенной", выступающей в Серии С.

46-летний бразилец завершил карьеру в 2018 году, однако спустя восемь лет решил вновь выйти на футбольное поле в статусе профессионального игрока.

За свою карьеру Роналдиньо выступал за такие клубы, как "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Атлетико Минейро", "Фламенго", "Гремио" и ряд других команд.

Наибольших успехов бразилец добился в составе "Барселоны", с которой выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании. В 2005 году он был признан лучшим футболистом мира, получив "Золотой мяч".

Ожидается, что официальное объявление о переходе Роналдиньо в "Равенну" состоится в ближайшее время.

İdman.Biz
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