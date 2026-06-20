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Пэрис Хилтон поддержала сборную США на матче ЧМ-2026 - ФОТО

Мировой футбол
Новости
20 Июня 2026 01:39
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Пэрис Хилтон поддержала сборную США на матче ЧМ-2026

Американская актриса, модель и предпринимательница Пэрис Хилтон посетила матч чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Как сообщает İdman.biz, знаменитость привлекла внимание болельщиков необычным образом, появившись на трибунах в специально изготовленной футболке национальной команды США.

Фамилия Хилтон, игровой номер и эмблема американской сборной были выполнены стразами, что придало форме яркий и гламурный вид.

Матч второго тура группы D проходил на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. Поддержка известной американки оказалась удачной для хозяев турнира - сборная США одержала победу над Австралией со счетом 2:0 благодаря автоголу Кэмерона Бургесса и точному удару Алекса Фримена.

После двух туров команда Маурисио Почеттино набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы D.

İdman.Biz
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