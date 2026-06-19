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"Шамаха" не отпустила Рикарду Фернандеша в "Зиря"

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 11:27
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"Шамаха" не отпустила Рикарду Фернандеша в "Зиря"

Переход голкипера футбольного клуба "Шамахы" Рикарду Фернандеша в "Зиря" не состоится.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство регионального клуба приняло решение сохранить 31-летнего португальца в составе команды.

Несмотря на интерес со стороны серебряного призера чемпионата Азербайджана, в "Шамахы" не намерены расставаться с футболистом бесплатно. В клубе считают, что потенциальный трансфер должен сопровождаться выплатой компенсации.

Именно этот вопрос стал главным препятствием на переговорах между сторонами. В итоге клубам не удалось достичь соглашения, и переход был сорван.

Отметим, что Фернандеш выступает за "Шамахы" с 2024 года. Контракт португальского голкипера рассчитан до лета 2027 года.

Ранее "Зиря" проявляла активность на трансферном рынке в преддверии старта в квалификации Лиги конференций.

İdman.Biz
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