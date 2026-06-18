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Ряд английских клубов проявляет интерес к полузащитнику сборной Швеции

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 21:04
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Ряд английских клубов проявляет интерес к полузащитнику сборной Швеции

"Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм Хотспур" и "Ньюкасл Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику сборной Швеции и "Брайтона" Ясину Аяри. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, "чайки" знают об интересе клубов к 22-летнему футболисту, в связи с чем ведут переговоры о продлении контракта.

В минувшем сезоне Аяри принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

İdman.Biz
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