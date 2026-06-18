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"Фенербахче" объявил о переходе Ведата Мурики из "Мальорки"

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 19:08
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"Фенербахче" объявил о переходе Ведата Мурики из "Мальорки"

Нападающий испанской "Мальорки" Ведат Мурики достиг соглашения с турецким "Фенербахче". Как передает İdman.Biz, об этом официально сообщила пресс-служба стамбульского клуба. Футболист прибудет в Турцию сегодня, 18 июня, для прохождения медицинского осмотра и завершения трансфера.

"Самолет с Ведатом Мурики приземлится в международном терминале аэропорта Сабиха Гекчен в 21:00 по местному времени", — говорится на официальном сайте "Фенербахче".

В сезоне-2025/2026 Мурики стал вторым бомбардиром Ла Лиги, забив 23 гола и опередив Ламина Ямаля из "Барселоны" и Винисиуса Жуниора из "Реала" (оба — по 16 мячей). Больше забил только форвард "Реала" Килиан Мбаппе (25 голов). "Мальорка" по итогам чемпионата вылетела во вторую Ла Лигу.

İdman.Biz
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