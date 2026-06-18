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Неймар не сыграет против Гаити во втором туре ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 20:22
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Неймар не сыграет против Гаити во втором туре ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участия в матче с Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который состоится 20 июня. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).

По информации источника, Неймар не поедет с командой в Филадельфию, где пройдет встреча с Гаити. Нападающий останется в Нью-Джерси с целью оптимизировать заключительный этап восстановления.

Неймар восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Нападающий не принял участия в матче с Марокко (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В третьем туре "пентакампеоны" встретятся с Шотландией (25 июня).

İdman.Biz
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