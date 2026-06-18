18 Июня 2026
RU

Беньят Сан-Хосе Хиль возглавил "Райо Вальекано"

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2026 19:24
18
Беньят Сан-Хосе Хиль возглавил "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" объявил о назначении Беньята Сан-Хосе Хиля на пост главного тренера команды. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте "пчел". Сроки соглашения пока не сообщаются.

У Беньята Сан-Хосе есть богатый международный опыт. Он начинал тренерскую карьеру в "Реале Сосьедад", затем работал в Саудовской Аравии, Чили, Боливии, ОАЭ, Бельгии и Мексике, а с февраля 2025 года возглавлял "Эйбар", проведя с командой 60 матчей.

Напомним, предыдущий тренер клуба, Иньиго Перес, покинул пост по собственному желанию.

В минувшем сезоне "Райо Вальекано" стал финалистом Лиги конференций и занял восьмое место в Ла Лиге.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Фенербахче" объявил о переходе Ведата Мурики из "Мальорки"
19:08
Мировой футбол

"Фенербахче" объявил о переходе Ведата Мурики из "Мальорки"

В сезоне-2025/2026 Мурики стал вторым бомбардиром Ла Лиги
Шотландские болельщики могут установить рекорд чемпионатов мира по уровню шума - ВИДЕО
18:07
ЧМ-2026

Шотландские болельщики могут установить рекорд чемпионатов мира по уровню шума - ВИДЕО

Во время исполнения Flower of Scotland на стадионе зафиксировали 125 децибел

Женский "Нефтчи" начнет путь в Лиге чемпионов матчем с "Будучностью"
17:37
Мировой футбол

Женский "Нефтчи" начнет путь в Лиге чемпионов матчем с "Будучностью"

Бакинский клуб узнал первого соперника в квалификации турнира

ЧМ-2026: Мексика и Южная Корея сыграют за лидерство, Канада ждет первую победу - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:24
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Мексика и Южная Корея сыграют за лидерство, Канада ждет первую победу - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Восьмой игровой день мундиаля продолжит борьбу в группах A и B
Ученые выяснили, как изменились футболисты за полвека
16:54
Мировой футбол

Ученые выяснили, как изменились футболисты за полвека - ФОТО

Авторы работы считают, что изменения физических параметров футболистов отражают общую эволюцию игры
Колумбийцы поддержали плачущего болельщика Узбекистана - ВИДЕО
16:39
ЧМ-2026

Колумбийцы поддержали плачущего болельщика Узбекистана - ВИДЕО

Чемпионаты мира запоминаются не только происходящим на поле

Самое читаемое

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
16 Июня 01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА