Ученые выяснили, как изменились футболисты за полвека - ФОТО

Футболисты высшего уровня стали заметно выше и стройнее по сравнению со своими коллегами полувековой давности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, к такому выводу пришли исследователи из Университета Вулверхэмптона, изучившие физические характеристики игроков английского высшего дивизиона за последние 50 лет.

Ученые сравнили данные футболистов, выступавших в сезонах-1973/74, 1983/84, 1993/94, 2003/04, 2013/14 и 2023/24. В исследовании учитывались рост, вес и возраст игроков.

Согласно результатам работы, средний рост футболистов элитного дивизиона Англии увеличился с 177,1 сантиметра в 1973 году до 181,5 сантиметра в 2023-м. Таким образом, за полвека показатель вырос на 4,4 сантиметра.

Исследование показало, что до 2013 года рост увеличивался практически у игроков всех амплуа. Однако в последнее десятилетие тенденции начали различаться. Вратари и защитники продолжили становиться выше, тогда как средний рост полузащитников и нападающих немного снизился.

Авторы исследования также пришли к выводу, что современные футболисты стали заметно стройнее по сравнению с игроками прошлых десятилетий. По мнению ученых, это связано с тем, что современный футбол требует более высокой скорости, мобильности и способности выдерживать большие объемы работы на протяжении всего матча.

Свою роль сыграли и изменения в самой игре. Улучшение качества полей, развитие спортивной науки, новые подходы к питанию, восстановлению и профилактике травм изменили требования к физическим данным игроков. Если раньше преимущество чаще получали мощные футболисты, ориентированные на силовую борьбу, то сегодня гораздо выше ценятся скорость, выносливость и способность быстро принимать решения.

Исследователи также обратили внимание на резкий рост количества замен по сравнению с 1970-ми годами. По их мнению, это связано как с изменением регламента, так и с постоянно растущей интенсивностью матчей.

Авторы работы считают, что изменения физических параметров футболистов отражают общую эволюцию игры. Современный футбол становится быстрее и требовательнее, что напрямую влияет на селекцию, тренировочный процесс и развитие молодых игроков.