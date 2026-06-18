"Ливерпуль" опередил "Ньюкасл" в борьбе за Муньоса

Футбольный клуб "Ливерпуль" близок к оформлению трансфера вингера "Осасуны" Виктора Муньоса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Talksport, мерсисайдский клуб сумел опередить "Ньюкасл", который также вел переговоры с футболистом в последние дни.

По информации источника, "Ливерпуль" уже согласовал условия личного контракта с 22-летним испанцем и готов активировать прописанный в соглашении пункт о выкупе в размере 40 миллионов евро.

После завершения сделки половину этой суммы получит "Осасуна". Еще 20 миллионов евро достанутся мадридскому "Реалу", который сохранил за собой 50 процентов экономических прав на игрока при его продаже летом 2025 года.

Сообщается, что у "Реала" также была возможность вернуть футболиста, однако мадридский клуб не намерен пользоваться этим правом.

В минувшем сезоне Муньос провел за "Осасуну" 36 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. В настоящее время футболист находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.